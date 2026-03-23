Türkülere konu olan turnalar Tunceli’de görüntülendi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde balıkçılıkla uğraşan Onur Ulaş Demir, Keban Baraj Gölü kıyısında bulunduğu sırada doğada nadir rastlanan turnaları fark etti.

Demir, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Her yıl aynı bölgede turna kuşlarını gözlemlediğini belirten Demir, bu yıl da turnaları görmenin kendisi için mutluluk olduğunu ifade etti.

Baharın habercisi olarak bilinen turnaların Çemişgezek ilçesinde yeniden görülmesi, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.