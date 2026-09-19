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Tuzla’da 2 katlı binanın çatısı yandı

19.09.2026 11:08

Tuzla’da 2 katlı binanın çatısı yandı
IHA

Çatıdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
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Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralanan olmazken, çatıda bulunan mutfak tüpü tedbir amacıyla taşındı.

Tuzla’da 2 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

 

Yangın, saat 09.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

 

Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

 

Yangın ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

 

Öte yandan, çatıda bulunan mutfak tüpü itfaiye ekiplerince tedbir amacıyla alınarak boş alana taşındı.

 

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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