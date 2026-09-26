Tuzla’da motosikletli polis emniyet şeridindeki otomobile çarparak yaralandı
26.09.2026 13:26
Kazada yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tuzla TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletli polis hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, çalışmaların ardından sona erdi.
İstanbul Tuzla’da emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletli polis memuru yaralandı.
Kaza, saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu’nun Gebze istikametinde meydana geldi.
Polis memurunun kullandığı motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan polis yaralandı.
YARALI POLİS HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken yaralı polis memuru, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.