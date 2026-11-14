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Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü

14.11.2026 14:34

Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yurt Haber Merkezi
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Gölköy-Mesudiye kara yolunun Anduz mevkisinde B.K.'nın kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı.

 

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerce, sürücü ile beraberindeki A.T. ve M.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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