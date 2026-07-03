Ümraniye'de alışveriş merkezine saldırı. 2 yaralı
03.07.2026 21:17
Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafeye silahlı saldırı düzenlendi.
Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde bulunan kafeye silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişi yaralandı.
Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafeye henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kafede çalışmalarda bulundu.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.