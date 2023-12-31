Ünlü tatil merkezi Çeşme’de yılbaşı tedbirleri

Ünlü tatil merkezi Çeşme’de, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve yeni yıla huzurla girmeleri için Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tam kadro sahada görev alacak.



Dün itibariyle ilçede tedbirler almaya başlayan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmir’den de gelecek 205’i takviye kuvvetler olmak üzere 493 personel ile görev yapacak.



Ayrıca, 5 trafik ekibi ve 6 motosikletli polis ekipleri ile birçok noktada alkol uygulamasının yanı sıra radar denetimleri de gerçekleştirilecek.