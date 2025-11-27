Üst geçit inşaatında feci ölüm
27.11.2025 09:00
Uşak’ın Eşme ilçesinde, üst geçit inşaatından düşen bir işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde 51 yaşındaki Dursun G., iddiaya göre üst geçit inşaatında çalıştığı esnada dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan işçi Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Dursun G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
