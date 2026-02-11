Akşam yemeği zehir oldu. 6’sı çocuk 11 kişi zehirlendiler

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi’nde akşam yemeğini yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan S.K. (17), C.K. (13), A.Y. (2), M.Ç.K. (9), B.E. (36), E.K. (19), S.Y. (24), M.K. (5), B.E. (34), G.Y. (5) ve K.Y. (4) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

