Akşam yemeği zehir oldu. 6’sı çocuk 11 kişi zehirlendiler
11.02.2026 09:19
Zehirlenen kişilerin akşam yemekte ne yedikleri bilinmiyor.
Uşak’ta akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 6’sı çocuk 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Akşam yemeği sonrası soluğu hastanede aldılar.
Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi’nde akşam yemeğini yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşayan S.K. (17), C.K. (13), A.Y. (2), M.Ç.K. (9), B.E. (36), E.K. (19), S.Y. (24), M.K. (5), B.E. (34), G.Y. (5) ve K.Y. (4) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 11 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan kişilerin komşu oldukları ve akşam yemeğini birlikte aynı evde yedikleri öğrenildi.
YASAL UYARI
UŞAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. UŞAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.