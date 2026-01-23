Çatıdan düşen adam hayatını kaybetti
23.01.2026 16:04
45 yaşındaki adam can verdi.
Uşak'ta anten tamircisiyle çıktığı apartman çatısına çıkan bir kişi, 8'inci kattan zemine düşerek hayatını kaybetti.
Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'ndaki 8 katlı bir apartmanda yaşayan ve yönetici olduğu öğrenilen Köksal Özdemir (45), anten tamiri için gelen S.S.K. (34) ile binanın çatısına çıktı.
Burada dengesini kaybeden Özdemir, zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Anten tamircisi S.S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
