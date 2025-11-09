Midelerinde 1 kilo uyuşturucu çıktı

Adli mercilerden alınan arama kararı doğrultusunda hastaneye götürülen ve iç beden muayeneleri yapılan şüphelilerin midelerinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

