Midelerinde 1 kilo uyuşturucu çıktı
09.11.2025 12:33
Uşak'ta iki şüphelinin midesinden 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu çıktı. Yakalanan zanlılar tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki saha çalışmalarında şüphe üzerine iki kişiyi durdurdu.
Adli mercilerden alınan arama kararı doğrultusunda hastaneye götürülen ve iç beden muayeneleri yapılan şüphelilerin midelerinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.
Şüphelilerin midelerinden tıbbi müdahaleyle 145 kapsül içinde 1 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
