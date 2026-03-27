Şarampole yuvarlandıktan sonra alev alev yandı
27.03.2026 14:29
Akaryakıt tankeri kaza yaptı.
Uşak'ta mazot yüklü akaryakıt tankerinde şarampole yuvarlandıktan sonra yangın çıktı. Olayda sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, İzmir-Uşak karayolu Yenişehir rampalarında meydana geldi.
Saim Kurt'un (56) kullandığı mazot yüklü akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin ardından tankerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tankeri sardı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülmesi sonrası sürücünün cesedine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saim Kurt'un cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
