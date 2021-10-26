Uşak'ta ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 26.10.2021 - 15:32
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, Kökez köyünde bir hayvan üreticisine ait küçükbaşların bulunduğu ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede tüm ağılı saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, 9 küçükbaş hayvanın telef olduğu anlaşıldı.
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