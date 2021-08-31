Uşak'ta arı soktuğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti (Uşak Haberleri)

Uşak'ta tarlada çalıştığı sırada arı soktuğu belirtilen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 14:49

Uşak'ta arı soktuğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı,

 İbrahim Erdoğan (35), merkeze bağlı Koyunbeyli köyündeki tarlasında sulama hortumlarını değiştirdiği sırada fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Tarlada yanında bulunan yakınlarının, Erdoğan'ı arı soktuğunu söyledikleri öğrenildi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze otopsiye gönderildi. 

Yasal Bilgilendirme

Uşak Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Uşak Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA UŞAK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...