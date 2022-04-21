Uşak'ta başkasına ait kimlikle yakalanan hükümlü tutuklandı

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 15:54
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı,
Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde hareketlerinden şüphelendikleri bir kadını durdurdu.
Kontrolde başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan parmak izi sorgulamasında kadının, yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. olduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
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