Uşak'ta benzin dökülen sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı (Uşak Haberleri)

Uşak'ın Banaz ilçesinde sobayı yakmak için benzin dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 14:19

Uşak'ta benzin dökülen sobanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Öksüz köyünde yaşayan E.G, evindeki sobayı yakmak için benzin döktüğü sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle yaralanan E.G. (45), D.G. (19) ve yatalak hasta S.G. (44) evden vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Yasal Bilgilendirme

Uşak Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Uşak Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

UŞAK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...