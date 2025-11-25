Uşak'ta bitki koruma ürünlerinin denetimi yapıldı
25.11.2025 15:17
İHA
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünü satış bayilerini denetliyor.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Uşak genelinde yürüttüğü denetimlerde, bitki koruma ürünü satış bayileri detaylı bir şekilde kontrol ediliyor.
Denetimler kapsamında iş yerlerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, ürünlerin ruhsat kontrolleri, yasaklı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti yapılıyor.
Yapılan çalışmalarla vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve pestisit kalıntısı bulunmaya gıdalara ulaşımının sağlanması amaçlanıyor.
Halkın sağlığını korumak adına da denetimlerin devamlılığın süreceği belirtildi.
