Uşak'ta bitki koruma ürünlerinin denetimi yapıldı

Yapılan çalışmalarla vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve pestisit kalıntısı bulunmaya gıdalara ulaşımının sağlanması amaçlanıyor.

Denetimler kapsamında iş yerlerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, ürünlerin ruhsat kontrolleri, yasaklı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti yapılıyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Uşak genelinde yürüttüğü denetimlerde, bitki koruma ürünü satış bayileri detaylı bir şekilde kontrol ediliyor.

