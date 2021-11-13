Uşak'ta çiftlik çalışanını öldüren şüpheli tutuklandı

Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, Kalfa Mahallesi'nde bir çiftlikteki evde Güngör Kanat'ı (26) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan U.O'nun (24) jandarmadaki işlemi tamamlandı.



Şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Bir süredir akrabasının Kalfa Mahallesi'ndeki çiftliğinde yaşayan U.O, 9 Kasım'da, çiftlikte çalışan ve daha önce tartışma yaşadığı Güngör Kanat'ı odasında dinlenirken bıçaklamıştı. Yaralanan Kanat, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, teslim olan U.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Güngör Kanat, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, U.O. ise yeniden gözaltına alınmıştı.

