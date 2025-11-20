Uşak'ta firari kişilere yönelik operasyon

20.11.2025 10:54

IHA

Uşak jandarma ekipleri hapis cezaları kesinleşmiş kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

JASAT koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı. Cezası kesinleşmiş 27 kişi ifadeye yönelik aradan 25 kişi gözaltına alındı.

 

İşlemlerin ardından 27 kişi cezaevine teslim edildi. 24 kişi ise serbest kaldı.

