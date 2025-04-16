Uşak'ta hafif ticari araç ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Y.K. (49) idaresindeki 64 AED 918 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Birinci Uzun Sokak'ta ilerlerken sola dönmeye çalışan Mahmut Yaşar (56) yönetimindeki 64 ACS 835 plakalı motosikletle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Araç sürücüsü gözaltına alındı.



Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun sağından ilerleyen motosiklet sürücüsünün sola dönmek istediği sırada arkadan gelen hafif ticari aracın çarpması yer aldı.

