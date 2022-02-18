Uşak'ta kamyonetle traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 09:42
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kent merkezinden Mesudiye köyü yönüne giden R.Ş. (66) yönetimindeki 64 KU 675 plakalı traktör, Bozkuş köyü yakınlarında karşı yönden gelen Z.Ö. (42) idaresindeki 35 AEF 526 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle kamyonetteki D.G. (40) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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