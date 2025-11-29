Uşak'ta kantin çalışanlarına hijyen eğitimi verildi

Uşak'ta okul kantinlerinde görev yapan işletmecilere ve kantin çalışanlarına yönelik hijyen eğitimleri düzenlendi. Uşak'ta okul kantinlerinde görev yapan işletmeci ve çalışanlara yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Program, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Uşak Gençlik Merkezi'nde geniş katılımla yapılan eğitimde, kantin çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Kurum adına Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen programda yer alırken, hijyen eğitimini Ziraat Mühendisi Hülya Yüksek Keleş verdi.

Eğitim kapsamında katılımcılara okul kantinlerinde uygulanması gereken hijyen kuralları, gıda güvenliği ilkeleri ve risklerin nasıl önlenebileceğine yönelik ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Ayrıca tüketicilerin gıdayla ilgili her türlü şikâyet ve ihbarlarını Alo 174 Gıda Hattı üzerinden iletebilecekleri hatırlatıldı.