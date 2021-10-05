Uşak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen baba öldü, kızının tedavisi sürüyor (Uşak Haberleri)

Uşak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba hayatını kaybetti, kızı hastaneye kaldırıldı.

Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 12:37

Uşak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen baba öldü, kızının tedavisi sürüyor

Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde dedesi Ramazan Şimşek (85) ve annesi Fadime Yılmaz (49) ile aynı evde yaşayan genç kız, sabaha karşı evde koku olduğunu, annesi ve dedesinin baygın yattığını görerek ambulansı aradı.

Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ramazan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fadime Yılmaz'ın ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.


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