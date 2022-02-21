Uşak'ta komşusunun tabancayla yaraladığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 17:05
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, Uşak'ta aralarında husumet bulunan komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Seher Sokak'ta yaşayan K.İ. (79), yan komşusu H.Ç'ye (76) evinin önünde tabancayla ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan H.Ç, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan K.İ, emniyete götürüldü.
K.İ'nin ilk ifadesinde komşusunun eşine kötü gözle baktığını, bu yüzden aralarında husumet olduğunu iddia ettiği öğrenildi.
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