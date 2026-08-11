Uşak’ta otobüs kamyona çarptı. Muavin hayatını kaybetti, şoför tutuklandı

Uşak ’ta, Kayseri'den Didim'e giden yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü ise tutuklandı.

Kaza, Uşak-İzmir kara yolu Ürün köyü yakınlarında dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (49) yönetimindeki Metro Turizm’e ait 38 EP 467 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen M.D. (45) idaresindeki 80 AAC 821 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık , polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste sıkışan muavin Ali İhsan Polat (43) itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ali İhsan Polat ile 1’i çocuk 7 yolcu, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen Ali İhsan Polat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 7 yaralı ise hastanelerdeki tedavilerin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü H.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.