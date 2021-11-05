Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 05.11.2021 - 12:33
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, Ankara-İzmir kara yolu Dilek Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ateş'e, Burak G. (27) idaresindeki 34 CYK 244 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Ateş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Burak G. gözaltına alındı.
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