Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti (Uşak Haberleri)

Uşak'ın Banaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 05.11.2021 - 12:33

Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Haberleri - Anadolu Ajansı, Ankara-İzmir kara yolu Dilek Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ateş'e, Burak G. (27) idaresindeki 34 CYK 244 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Ateş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Burak G. gözaltına alındı.

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