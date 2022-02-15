Uşak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 15.02.2022 - 16:01
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı, Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında önceden husumet bulunan Ü.P, N.A, K.Ö. ile kardeş olan F.D, Ü.D. ve M.D, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde karşılaştı.
Sözlü tartışmanın ardından taraflar birbirine tabancayla ateş etti.
Yaralanan Ü.P. ve Ü.D, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kavgaya karışan N.A, K.Ö, F.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Uşak Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Uşak Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.