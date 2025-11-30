Uşak'ta trafik kazası, 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, Uşak merkeze bağlı Günsazak Caddesi'nde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Gazi Bulvarı'nda hareket halinde olan M.A. hakimiyetindeki otomobil ile A.Ç. hakimiyetindeki sanatçı orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki yolcu konumunda bulunan Y.O. ve S.T.'yi çıkarttı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsün, ünlü sanatçı Kıraç'ın orkestrasını Uşak'ta verdikleri konserin ardından şehir merkezindeki bir otele götürdüğü öğrenildi.

Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.