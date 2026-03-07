Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, " Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramada 907 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 313 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza, bir miktar ecstasy ve 1 âdet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

YASAL UYARI

