Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında şehir merkezinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramada 73 bin 740 sentetik ecza, 240 gram sentetik kannabinoid elde edilecek düzeyde 2,4 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, bir miktar metamfetamin ve suçtan elde edildiği düşünülen 46 bin 800 Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklama; "Her türlü uyuşturucu madde ticareti, satışı ve kullanımına yönelik mücadelemiz kararlılıkla ve artarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.