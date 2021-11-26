Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı (Uşak Haberleri)

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 14:52

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


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