Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 14:52
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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