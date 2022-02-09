Uşak'ta yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Haberler - Uşak Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:19
Uşak Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kurşunluk Mahallesi'nde bulunan ahşap evde, içeride kimsenin olmadığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
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