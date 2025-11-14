Uşak'ta park halindeki otomobili çalan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, otomobilini Aybey Mahallesi'ne park eden M.G. (58) döndüğünde aracının yerinde olmadığı fark etti.

M.G'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Araştırmada çalınan otomobil aynı mahalledeki Şehit Feridun Alabaş Caddesi'nde bulundu. Otomobil, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından N.E. (20) ve V.G. (33) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, V.G. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli N.E’nin kapıları kilitli olmayan park halindeki otomobile binerek uzaklaştığı görülüyor.

Ayrıca şüphelinin, araçta bulunan yedek anahtarla otomobili çalıştırdığı öğrenildi.