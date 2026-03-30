Üsküdar'da yol çöktü: Otomobil çukura düştü

Olay, saat 15.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Yaprak Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaklaşık 3 gündür aralıksız devam eden yağışların zemini zayıflatması sonucu yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Çökme esnasında sokak üzerinde park halinde bulunan a araç, yol kenarında bulunan çukura düşerek yan yattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çöken yolda park halinde bulunan bir başka araç ise ekipler tarafından halat yardımıyla sabitlenerek muhtemel bir düşmenin önüne geçildi. Polis ekipleri ise sokağa giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.