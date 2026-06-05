Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Adana 'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu silahla vurup öldüren emekli polis memuru Faruk K. tutuklandı.

Olay, 3 Haziran günü saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk K., kendisinden uyuşturucu için para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'a olumsuz yanıt verince aralarında tartışma çıktı.

KENDİNİ İHBAR EDİP TESLİM OLDU

Ahmet Kaan K. babasına bıçakla saldırırken, Faruk K. da yol kenarından aldığı tahta sopayla engellemeye çalıştı. Daha sonra belindeki tabancayı çıkaran Faruk K., oğluna peş peşe ateş etti. Cep telefonuyla kendini ihbar edip, öldürdüğü oğlunun başında bekleyen Faruk K., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

“UYUŞTURUCU BATAĞINDAN KURTARAMADIM”

Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Faruk K.'nin, ifadesinde; "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı. Engellemeye çalıştım ancak saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Keşke böyle olmasaydı." dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ahmet Kaan K.'nin cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa verildi. Orman işçisi Ahmet Kaan K.'nin, 10 Ağustos 2025'te Kozan’daki orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu, ekiplerin arama çalışması ile bulunduğu da belirtildi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.