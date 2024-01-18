Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri M.Ö, S.O. ve G.O., isimli 3 şüpheliyi durdurarak üst aramalarını yaptı.
Aramada 8,74 gram eroin, 0,32 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ve 1-2 cm ebatlarında peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şüphelilerin ikisi hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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