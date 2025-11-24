Uyuşturucu ticaretine 12 buçuk yıl hapis

Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanmasının ardından tutuklanan Ş.Y. hakkında Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ş.Y., yargılandığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL de adli para cezasına çarptırıldı.