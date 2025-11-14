Uyuşturucu ticaretine 15 yıl hapis
14.11.2025 14:28
IHA
AA
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.