Uzaklaştırma kararı aldıran eşini kızının gözü önünde bıçakladı

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde F.D., kızı ve yakınlarıyla piknik yaptığı sırada yanlarına boşanma aşamasındaki kocası A.D. geldi. İkili arasında uzaklaştırma kararı nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., eşine bıçakla saldırdı. Vücudunun 11 yerinden bıçaklanan F.D., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı F.D., yoğun bakımda ünitesine alındı. Tedavisi süren F.D.’nin ameliyata edileceği ve hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

Kaçan A.D.’nin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.