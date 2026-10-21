Uzaklaştırma kararı biten genç eve balkondan girdi

Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 2074 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan M.Y. (17) için babası ile üvey annesi ile yaşadığı evde çıkan kavga sonrası uzaklaştırma kararı verildi.

Uzaklaştırma kararı sona eren M.Y., daha sonra üvey annesinin bulunduğu eve merdiven yardımıyla balkondan girdi.

İhabr üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şahıs kendini tuvalete kilitledi. İçeride kendine zarar veren M.Y., polis ekiplerinin iknaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan M.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.