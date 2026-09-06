Üzüm hasadında eline makineye kaptıran Saruhanlı Belediye Başkanı ameliyat oldu
06.09.2026 22:26
Cıllı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Manisa'da, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, üzüm serme makinesine elini kaptırması sonucu yaralandı.
Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, bu akşam kendisine ait arazide üzüm serme makinesiyle çalıştığı sırada elini kaptırdı ve yaralandı.
Olayın ardından bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Başkan Cıllı’nın yapılan ilk tetkiklerinde herhangi bir uzuv kaybının bulunmadığı belirlendi. Sol elindeki yaralanma nedeniyle ameliyata alınan Cıllı’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Saruhanlı Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Cıllı’nın tedavi sürecinin hekimlerin gözetiminde devam ettiği belirtilerek, geçmiş olsun dileklerini ileten vatandaşlara teşekkür edildi. Açıklamada, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.