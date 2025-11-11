Beyin kanaması geçirdi, helikopterle Van'a sevk edildi

Jandarma Hava Grup Komutanlığı helikopteri ile Van'a getirilen Takız, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yetkililer Takız'ın tedavisini sürdüğünü belirtirken, Bahçesaray İlçe Emniyet Amirliği'nce inceleme başlatıldı.

Arkadaşları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Takız'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Doktorların ileri tetkik ve tedavi için Van 'a sevk edilmesine karar verdiği Özcan için jandarmadan yardım istendi.

