Van'da kaçak sigara operasyonu
15.11.2025 14:15
İHA
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bin 314 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada bin 314 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili şüpheliler Y.B. (41) ve C.B. (73) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı.
