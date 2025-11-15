Van'da kaçak sigara operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan aramada bin 314 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili şüpheliler Y.B. (41) ve C.B. (73) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldı.