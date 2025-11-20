Van'da kapsülün içine yerleştirilmiş uyuşturucu bulundu
20.11.2025 11:11
İHA
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 460 adet kapsülün içine yerleştirilmiş 171 gram bonzai ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Başkale Komando Tabur Komutanlığı ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca müşterek yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkale ilçesinde Albayrak Mahallesi mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde 460 adet hap kapsülün içerisine gizlenmiş 171 gram bonzai ele geçirilerek, muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli G.M. (18) ve R.F. (24) hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.
