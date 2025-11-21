Polisten kaçmak için dolaba gizli bölme yaptırdı
21.11.2025 16:15
İHA
Van'da 12,5 yıl kesinleşmiş haber cezası bulunan eski Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.V.Ö., saklandığı gizli bölmede yakalandı.
Van Erciş'te 2011 yılında meydana gelen depremde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 12,5 yıl hapis cezası bulunan M.V.Ö. elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. İşlemlerin ardından ceza evine teslim edilecek.
