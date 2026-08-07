Van Gölü adeta tuvale dönüştü. İşte büyüleyici görüntünün sebebi

“İKİ FARKLI SUYUN KİMYASAL ETKİLEŞİMİ…”

Akkuş, "Bu etkileyici desenler, akarsuların taşıdığı kalsiyum bakımından zengin tatlı su ile Van Gölü 'nün soda bakımından zengin alkali suyunun buluştuğu bölgelerde meydana geliyor. İki farklı suyun kimyasal etkileşimi sonucu oluşan kalsiyum karbonat, su yüzeyinde ince tabakalar ve köpüksü yapılar oluşturarak ebru sanatını andıran doğal desenlerin ortaya çıkmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.