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Van Gölü'de flamingo süprizi

14.11.2026 14:34

Van Gölü'de flamingo süprizi
Anadolu Ajansı

Flamingolar, görsel şölen oluşturdu.

Yurt Haber Merkezi
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Van Gölü havzasındaki flamingolar havanın soğumasına rağmen göç etmedi.

Göç döneminin sona ermesine rağmen flamingolar, Van Gölü havzasından ayrılmadı.

 

Kentte etkili olan kar yağışının ardından göl çevresindeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

 

Soğuk havaya rağmen havzada kalan flamingolar, gölün sığ kesimlerinde beslenirken görüntülendi.

 

Karla kaplanan dağların önünde pembe renkleriyle dikkati çeken flamingolar, güzel görüntüler oluşturdu.

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