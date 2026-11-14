Van Gölü'de flamingo süprizi
14.11.2026 14:34
Anadolu Ajansı
Flamingolar, görsel şölen oluşturdu.
Van Gölü havzasındaki flamingolar havanın soğumasına rağmen göç etmedi.
Göç döneminin sona ermesine rağmen flamingolar, Van Gölü havzasından ayrılmadı.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından göl çevresindeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Soğuk havaya rağmen havzada kalan flamingolar, gölün sığ kesimlerinde beslenirken görüntülendi.
Karla kaplanan dağların önünde pembe renkleriyle dikkati çeken flamingolar, güzel görüntüler oluşturdu.