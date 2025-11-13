Alev alan yolcu minibüsü kullanılmaz hale geldi
13.11.2025 13:32
DHA
Hakkari'den Van'a gitmek için yola çıkan yolcu minibüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yolcuların tahliyesini sağladı.
Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.