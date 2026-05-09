Ambulans helikopter 77 yaşındaki hastam için havalandı
09.05.2026 21:53
Son Güncelleme: 09.05.2026 21:54
Van’da 77 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı.
Van'da solunum yetmezliği yaşayan 77 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla hastaneye nakledildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi gören M.T. (77) isimli hastanın durumu ağırlaşınca, ileri tetkik ve tedavi için Van merkeze sevk edilmesine karar verildi. Karayolu ulaşımının zaman alacağı değerlendirilerek Sağlık Bakanlığı’ndan helikopter ambulans talebinde bulunuldu.
İlçeye kısa sürede ulaşan hava ambulansına alınan solunum yetmezliği hastası M.T., Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.