Çobanları silahla tehdit edip 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmalayan 4 şüpheli, Van Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

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