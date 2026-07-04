Çobanları silahla tehdit edip 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar
04.07.2026 10:41
Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmalayan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Tuşba'da 800 küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarının yapılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Jandarma insansız hava aracı desteğiyle arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, küçükbaş hayvanların yerini belirledi.
Bulundukları yerden alınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmalayan 4 şüpheli, Van Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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