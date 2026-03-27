Çöken ahırın altında kalan hayvanlar öldü

İlçeye bağlı Aşağı Küme Mahallesi’nde Fatih Can’a ait ahır, yağışlar nedeniyle çöktü.

Çökme sırasında ahırda bulunan Fatih Can'a ait yaklaşık 20 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şu ana kadar 20 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.

Başkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurum yetkilileri de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.