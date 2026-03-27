Çöken ahırın altında kalan hayvanlar öldü
27.03.2026 14:29
Van’ın Başkale ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle bir ahır çöktü. Çöken ahırın altında 20 küçükbaş öldü.
İlçeye bağlı Aşağı Küme Mahallesi’nde Fatih Can’a ait ahır, yağışlar nedeniyle çöktü.
Çökme sırasında ahırda bulunan Fatih Can'a ait yaklaşık 20 küçükbaş hayvan göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şu ana kadar 20 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.
Başkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurum yetkilileri de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
YASAL UYARI
VAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. VAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.